Воскресенье, 25 августа, 2024

Почему нам снятся кошмары: иногда они говорят о серьёзной болезни

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от bristekjegor на Freepik

Ночные кошмары часто не являются признаком какого-либо заболевания, но в некоторых случаях они могут указывать на наличие определенных проблем со здоровьем или быть побочным эффектом лечения. Об этом рассказала врач-невролог Видновской клинической больницы Марина Филиппова в интервью РИА Новости.

По словам Филипповой, почти каждый человек сталкивается с ночными кошмарами в течение жизни, и обычно это не свидетельствует о болезни. Однако существует ряд заболеваний, для которых характерны кошмары или они возникают как побочный эффект терапии. Среди таких заболеваний — нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая и лекарственная), а также злокачественные новообразования и опухоли головного мозга.

Эксперт поясняет, что ночные кошмары относятся к парасомниям, то есть к нежелательным явлениям, связанным со сном. Они чаще всего отражают психическое и физическое состояние человека, его внутренние переживания, страхи и накопленные за день эмоции.

Филиппова также отметила, что женщины чаще страдают от ночных кошмаров, чем мужчины.

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