Почему 30 сентября женщинам велено рыдать, а мужчинам — помалкивать. Народные приметы на Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию

В последний день сентября отмечается Вселенский бабий праздник. В этот праздник женщины не брались за работу. Православная церковь вспоминает в эту дату преподобных Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию.

Что нельзя и что нужно делать во Вселенский бабий день? К каким приметам необходимо прислушаться?

Какой сегодня православный праздник 30 сентября?

Во II веке, в царствование императора Адриана, в Риме жила благочестивая вдова София. У неё были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о принадлежности к христианству этого семейства дошёл до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестёр и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мёртвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удивлённый смелостью юных христианок, император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.

– У нас есть Бог Небесный, – ответили они, – его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам Господа нашего Иисуса Христа.

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам.

Традиции и запреты 30 сентября

Сегодня нельзя знакомиться с людьми. Считалось, что встреча может привести к несчастью.

Нельзя нецензурно выражаться и оскорблять в этот день мужчинам. Бранные слова из мужских уст имеют особую силу и способны нанести на сердце глубокие раны.

Утро Вселенского бабьего праздника женщины начинали с причитаний о своей несчастной жизни и судьбе. Плачи считались оберегом от бед и болезней, защищающим не только представительниц слабого пола, но и их семьи.

Женщинам стоит 30 сентября идти в храм и молиться. Есть традиция купить три свечи: две поставить перед иконой Иисуса Христа, а одну забрать домой. Сохранённую свечу нужно поставить в свежеиспечённый хлеб. Считалось, что этот обряд позволяет отогнать от дома тёмные силы.

Народные приметы 30 сентября

Если журавли отлетают в тёплые края, значит, на Покров ударит мороз;

Если утро 30 сентября пасмурное, предстоящие дни будут тёплыми;

Белки начали менять шубки — к скорому похолоданию;

Сухая погода на Бабий плач — к холодной зиме. Если льёт дождь, зима будет снежной;

30 сентября отменный клёв.

Именины 30 сентября отмечают Зиновий, Мирон, Дмитрий, Иван, Павел, Ирина, Любовь, Александра и, конечно, Вера, Надежда, Любовь и Софья.

Сны в ночь на 30 сентября должны продемонстрировать истинное состояние ваших отношений — то, как вы раскрываетесь в них и какую роль играете.