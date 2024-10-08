Победителей фестиваля аэродизайна назовут в ТРЦ «Марко Молл» 20 октября

В воскресенье, 20 октября, пространство рязанского ТРЦ «Марко Молл» станет местом, где оживут самые яркие и волшебные моменты из любимых русских сказок. Здесь озвучат имена победителей Первого Рязанского фестиваля аэродизайна, создавших на площадке центра инсталляции из необычного для творчества материала – воздушных шаров.

Легкость, прозрачность и невесомость делают воздушные шары идеальным материалом для создания невероятных скульптур, которые призваны поражать воображение зрителя.

Стать командой креативного события в «Марко Молл» и подать заявку на участие необходимо до 13 октября.

Это можно сделать на странице торгово-развлекательного центра «Марко Молл» в ВК, там же размещены и конкурсные условия.

Выбирать лучшие работы будут посетители центра. Оценить творческую идею и мастерство исполнения можно с 15 октября—работы участников будут размещены на фудкорте ТРЦ.

Проголосовать за лучшую сказку из воздушных шаров и «поставить» за нее свои «лайки» болельщики смогут у администраторов стойки информации с 15 октября до 19 октября.

Имена авторов самых необычных идей станут известны 20 октября на церемонии закрытия фестиваля.

Золотой призёр унесёт с собой главный фестивальный трофей — 30 тысяч рублей. Наградами будут отмечены обладатели второго и третьего мест.

Церемония награждения победителей Первого Рязанского фестиваля аэродизайна начнётся в 14:00.

Вход свободный. Возрастные ограничения 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях:

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Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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