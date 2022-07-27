По строительству поликлиники в Дашково-Песочне назначили публичные слушания.

Под строительство выделены два земельных участка в зоне городских парков. Участников публичных слушаний соберут 18 августа в 18:10 по адресу: улица Введенская, 107. Сами слушания пройдут с 27 июля по 27 августа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Слушания назначены по строительству поликлиники в ДПР-5. Здание планируют возвести на стыке улиц Песоченская и Бугровка. Недалеко располагаются сквер рязанским лётчикам-Героям Великой Отечественной войны и детский сад №27 «Калейдоскоп».

Под строительство выделены два участка: площадь одного – 13 850 квадратных метров, второго – 1148 квадратных метров. Оба участка находятся в зоне городских скверов, бульваров и парков. Запрашиваемый вид строительства – амбулаторно-поликлиническое обслуживание.