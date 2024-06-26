Среда, 26 июня, 2024

По делу о пожаре во Фрязине задержаны два человека

Автор: 7info

Опубликовано

В Московской области были задержаны подозреваемые в оказании небезопасных услуг, которые привели к гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино, который произошёл 24 июня, был задержан заместитель генерального директора компании «Исприн», а также представитель собственника здания.

По данным следствия, с 2021 года здание находилось в ведении компании «Исприн», которая была привлечена для обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника. По предварительным данным, заместитель генерального директора этой фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности. Они получали от арендаторов деньги за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив при этом безопасность услуг. В частности, не контролировали техническое состояние электропроводки и нарушали требования пожарной безопасности в здании.

По предварительным данным, из-за неисправности электрической проводки 24 июня на 5-м этаже здания произошло возгорание, которое быстро распространилось по всему зданию. К настоящему времени известно о шести погибших.

По версии СК, причиной гибели людей послужило нарушение требований пожарной безопасности, а именно отсутствие систем сигнализации, оповещения, пожаротушения и блокировки пожарных выходов.

По уголовному делу были проведены допросы, обыски, осмотры и назначены экспертизы. Следствие также устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к этой трагедии.

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