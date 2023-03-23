Плутон склонен уничтожать: что ждать россиянам после 23 марта?

23 марта произошло эпохальное событие — Плутон вошёл в знак Водолея. Планета трансформаций и изменений впервые за 15 лет меняет созвездие. Что россиянам принесёт этот транзит, рассказало издание 7days.

Одно понятно точно: в ближайшее время Плутон будет разрушать старые порядки, менять мировоззрение. Будет задан некий тренд, по которому пойдёт мировая история. Пока сложно сказать, по какому пути нам предстоит двигаться, но в ближайшие годы нам точно придётся отказаться от старых норм законов, морали, политики, экономики и разработать новые.

— Нужно быть готовыми, что у некоторых людей изменится круг общения, они решат заниматься чем-то новым, а возможно, захотят перекроить свою личную жизнь. Плутон склонен уничтожать всё, что не приносило нам истинного удовольствия. Если вы сами не решаетесь на перемены, то планета насильно меняет вашу судьбу, — передаёт издание.

Ранее астролог объяснила, каких изменений ждать от перехода Плутона в Водолей.