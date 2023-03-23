23 марта ознаменовано эпохальным, во многом знаковым событием — Плутон переходит в знак Водолея. Такой транзит влечёт за собой масштабные преобразования во всех сферах. К особенным изменениям стоит приготовиться россиянам.

Астролог Елена Мифф в интервью Пятому каналу отмечает: переход планеты «под крыло» Водолея несёт за собой время масштабных преобразований во всех сферах. Поменяется многое в политике, экономике, науке, технике, даже в отношениях между государствами.

— На этот раз сильнее всего грандиозные реформы и отличные возможности коснутся России, которая как раз находится под знаком Водолея. Уже к концу 2040-х страна изменится до неузнаваемости, — считает астролог.

Всё дело в том, что Водолей — это знак-покровитель России. Именно он дал нашей стране огромную любовь и добродушие. Благодаря влиянию Водолея, Россия – просторная, гостеприимная, хлебосольная страна. Плутон в астрологии отвечает за общество, за людей во всём мире. Эта планета сулит гигантские перемены.

Не исключено, что в ближайшие 20 лет Россию ждёт мощнейшая транспормация. Жителям страны ни в коем случае нельзя расслабляться, стоит использовать все возможности, которые открываются перед ними.

Елена Мифф напоминает: прошлый период пребывания Плутона в Водолее пришёлся на правление Екатерины II. Под её началом в Российской империи были заложены основы гражданского общества и реформы, которые оказали мощное влияние. Бурно развивалась промышленность, торговля и сфера образования. Императрица увеличила территорию страны, присоединив Крым, Северное Причерноморье, Северный Кавказ, Западную Украину и другие земли.