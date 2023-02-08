Площадь Победы и Малое шоссе в Рязани благоустроят за 33 млн рублей

В Рязанской области выделили 33 млн рублей на благоустройство площади Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

На территории должны появиться двое качелей, три навеса со скамейками, 15 светильников и 18 дополнительных скамеек. В планах закупить 45 бетонных ограничителей парковки. Проект оценивается в 32 746 921 рубль.

Подрядчика определят 16 февраля. Сдать объект должны до 1 сентября 2023 года.