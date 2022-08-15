Площадь лесных пожаров в Рязанской области стала самой большой в ЦФО в 2022 году

В Рязанской области площадь лесных пожаров с начала года стала одной из самых значительных в ЦФО. Такие сведения обнародовала «Авиалесоохрана».

Сообщается, что площадь лесных пожаров в центральных регионах РФ на 15 августа достигла 722,3 га. Из них 355,6 га приходится на Рязанскую область, что составляет около половины от общей площади.

Рост числа лесных пожаров в Рязанской области зафиксирован за последние две недели. Если 1 августа площадь пожаров а регионе составляла 17,6 га, теперь она выросла на 340 га.

Отметим, что на втором месте по площади лесных пожаров в ЦФО Костромская область, на третьем – Московская.