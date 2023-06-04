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Пляж на Ореховом озере в Рязани этим летом будет закрыт

Татьяна Проводина
Image by Freepik

Летом 2023 года на Ореховом озере пляж будет закрыт. Там уже стартовали строительные работы очередного этапа благоустройства Лесопарка и прилегающего озера. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Городские пляжи в Рязани официально заработали на этой неделе. В мэрии отметили, что в текущем сезоне официально открыты места отдыха на трёх Борковских карьерах и на реке Старица в районе Лысой горы в Солотче.

Начальник отдела природопользования и экологии управления благоустройства мэрии Елена Колдаева пояснила, что анализы и исследование воды проводит Центр гигиены и эпидемиологии. Роспотребнадзор выдаёт санитарно-гигиеническое заключение на каждый пляж.

За чертой Рязани в нынешнем году в области откроют 39 официальных пляжей. В управлении МЧС по региону подчеркнули, что это места, где имеются спасательные и медицинские посты, дно водоёмов проверено водолазами и взяты необходимые пробы воды. В сезоне 2023 года их будет на 8 больше, чем в прошлом году. Большинство из них заработали 1 июня.

Спасатели напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону – 01, мобильная связь – 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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