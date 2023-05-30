Пятилетняя девочка ранила 4-летнего брата из пневматического пистолета

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ранения 4-летнего мальчика. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошёл вечером в посёлке Никола. Семья с детьми находилась в гостях у знакомых. 5-летняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет «МР-53М», принадлежащий хозяйке дома и случайно выстрелила в младшего брата.

Пострадавшего доставили в больницу, жизни мальчика ничего не угрожает.

— Опубликованные в СМИ сведения о возможной причастности к инциденту отдыхавшей неподалеку компании не соответствуют действительности, — сообщили в Следственном комитете.

Следователи дадут правовую оценку действиям родителей, оставивших детей без присмотра.