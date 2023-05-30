Вторник, 30 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Пятилетняя девочка ранила 4-летнего брата из пневматического пистолета

7info
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ранения 4-летнего мальчика. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошёл вечером в посёлке Никола. Семья с детьми находилась в гостях у знакомых. 5-летняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет «МР-53М», принадлежащий хозяйке дома и случайно выстрелила в младшего брата.

Пострадавшего доставили в больницу, жизни мальчика ничего не угрожает.

— Опубликованные в СМИ сведения о возможной причастности к инциденту отдыхавшей неподалеку компании не соответствуют действительности, — сообщили в Следственном комитете.

Следователи дадут правовую оценку действиям родителей, оставивших детей без присмотра.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани прошли публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета города

По доходам бюджет исполнен в сумме 13 млрд. 68 млн. рублей, по расходам — 13 млрд. 505 млн. рублей.

В Рязанской области 13-летний мотоциклист сбил 8-летнюю девочку-пешехода

Пострадавшую, получившую травмы, госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В Рязани начали принимать заявки музыкантов для участия в проекте «Музыка Почтовой»

К участию приглашаются музыканты Рязани, желающие выступить на главной пешеходной улице города с 10 июня по 17 сентября

Эксперты рассказали, как сэкономить на школьном выпускном

Менее чем через месяц настанет пора школьных выпускных. Мероприятий, крайне затратных для родителей школьников.

Ряжский священник объяснил, почему «отказался» крестить ребёнка

Жительница города сообщила, что священник отказал в крещении ребёнка, «потому что родители не прочищаются и не исповедуется так часто, как хотелось бы церкви».

Полиция проверяет канализационные люки в центре Москвы — Baza

По информации источника, проверяющие открывают люки, светят внутрь фонарями, смотрят. После этого идут к следующему.

Какие законы РФ вступают в силу с июня 2023 года

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступаю в силу в РФ с июня 2023 года.

Жители Пителинского района записали ролик в поддержку главы администрации Гаврилова

Жители Пителинского района Рязанской области продолжают борьбу за главу местной администрации Андрея Гаврилова. На этот раз они записали ролик, в котором показано, как должен выглядеть лучший руководитель. В видео рассказывается о Гаврилове. Решение не продлевать контракт с главой администрации приняли депутаты районной Думы. Правовую оценку действиям народных избранников в ближайшее время даст прокуратура.

Минобороны: в атаке на Москву было задействовано 8 беспилотников самолётного типа

По информации ведомства, все беспилотники поражены. Три БПЛА после воздействия средств радиоэлектронной борьбы отклонились от цели.

С назначением Виталия Артёмова в администрации Рязани произошли изменения

В понедельник, 29 мая, Рязанская городская Дума утвердила назначение исполняющим обязанности мэра Рязани Виталия Артёмова.

Девочки 12 и 13 лет перевернулись на квадроцикле в Рязанской области

Детей вечером 28 мая доставили в Шацкую межрайонную больницу из села Ямбирно. Серьёзных травм у пострадавших медики не нашли.

Военный эксперт Дандыкин рассказал о значении ударов по украинским аэродромам

Дандыкин предполагает, что удары будут продолжены, так как российские войска думают о наступлении.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации