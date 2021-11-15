Пьяный сибиряк вломился в морг и надругался над телами

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Красноярского края, которого обвинили в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, мужчина выбрал морг местом для ночевки. Он взломал дверь и увидел там тела умерших. В итоге злоумышленник взял скальпель и начал бить им хранящиеся там трупы.

Задержанный утверждает, что «увидел», как тела «встают», и решил «обороняться».

«Мне показалось, что они ходят. Мне показалось, что они встают. <…> Они встали, я их порезал», – пояснил сибиряк.

Выяснилось, что мужчина был сильно пьян, поскольку целый день пил водку, пиво и вино. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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