Пьяный липчанин сообщил о вооруженном нападении в ЛГПУ

Утром в пятницу, 17 декабря, 44-летний житель Липецк сообщил о «стрельбе» в ЛГПУ, пишет Город 48.

Мужчина позвонил в полицию и заявил, что в Липецком педагогическом университете и рассказал, что в Липецком педагогическом университете слышны.

На место случившегося срочно прибыли службы экстренного реагирования, однако информация не подтвердилась.

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По предварительной версии, липчанин, который дал ложные данные, был пьян. Он не смог пояснить, почему он сделал сообщение. Мужчину доставили в отдел полиции, проводится проверка.