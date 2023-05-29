Понедельник, 29 мая, 2023
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Пителинцы сочиняют песни и выпускают видеоролики в поддержку Андрея Гаврилова

7info7

В Пителинском районе продолжает развиваться ситуацию вокруг отставки главы администрации района Андрея Гаврилова. Она, напомним, была инициирована группой депутатов районной думы. Ссылаясь на окончание пятилетнего контракта, они приняли решения не продлять с ним трудовые отношения. Правовую оценку действиям народных избранников в ближайшее время должна дать прокуратура.

Тем временем в самом Пителинском районе растет народная поддержка Андрея Гаврилова. Автомобилисты размещают на стеклах своих машин хэштеги, один из них #ZAГАВРИЛОVА .
Поддержку люди выражают и в творческой форме: делают видеоролики, сочиняют стихи и песни. Песня, которая опубликована в чате поддержки Андрея Гаврилова, в частности, содержит такой текст: «Андрей Гаврилов самый-самый лучший наш глава! И в районе нашем без него мы никуда!… Гаврилов добрый, честный, и это знают все. Главу такого больше на сыщите нигде!»

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