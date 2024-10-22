Вторник, 22 октября, 2024
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Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление запрещённых веществ

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Алексей Самохин

В столице суд привлёк к административной ответственности певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную под сценическим именем Глюкоза. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Мсосквы.

Глюкоза признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

В протоколе об административном правонарушении указано, что в зале ожидания аэропорта Шереметьево Наталья Ионова была замечена сотрудником полиции в состоянии, похожем внешне на наркотическое опьянение. От прохождения медицинского освидетельствования певица отказалась.

Суд учёл наличие у неё несовершеннолетних детей как смягчающее обстоятельство и назначил штраф.

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