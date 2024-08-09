Первый в Рязани дом, оснащенный всеми видами благоустройства, построили в 1929 году

В 1929 году в Рязани был построен первый дом, оснащенный всеми видами благоустройства. Причем высотный — 4-х этажный дом № 13 на Первомайском проспекте. Об этом сообщает Рязаньстат.

В 1930-е в городе насчитывалось 1,5 тыс домов, и все без удобств. Эпоха регулярной застройки пришла на смену индивидуальной с принятием в 1936 году Постановления об индустриальном домостроении в СССР.

За прошедшие 95 лет многое изменилось. В 21 веке в Рязанской области было построено 12,6 млн кв метров жилья. В течение прошлого года введено в эксплуатацию 788 тыс кв метров — это 10 тыс квартир. По числу построенных квартир в расчете на тысячу жителей область занимает 4 место в ЦФО и 24 место — в РФ.

Треть квартир строится за счет средств населения. В течение года 14,6 тыс рязанцев воспользовались ипотечным кредитованием на общую сумму 50 млрд руб.

Рязанцы в 4 раза чаще строят дома в сельской местности. Да и общая площадь жилья на селе в 3 раза больше, чем в городах и поселках городского типа. По объемам жилстроя в расчете на тысячу жителей лидируют Александро-Невский, Милославский и Чучковский районы.

11 августа свой профессиональный праздник отмечают строители России, в их числе и 13 тыс рязанцев.