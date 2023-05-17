Первый этап командно-штабных учений прошёл в Рязанской области

17 мая в Кадомском районе состоялся первый этап командно-штабных учений. Темой стали действия органов управления при возникновении ЧС природного и техногенного характера и перевод гражданской обороны района с мирного на военное положение.

Учения проводились для проверки реальности планов гражданской обороны и защиты населения Кадомского района.

В ходе тренировки отработали приведение в готовность гражданской обороны, оповещение и сбор личного состава. Глава администрации Александр Кочетков поставил задачи руководителям служб гражданской обороны на выполнение мероприятий.

Практически отработали ликвидацию условной чрезвычайной ситуации – взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме. В учениях задействовали 10 единиц техники и свыше 40 человек.