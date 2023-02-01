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Татьяна Проводина

Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани

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Фото с сайта Администрации города Рязани

31 января в отделении «Добро» ЦДТ «Феникс» открылось первичное отделение Общероссийского детско-юношеского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Участие в мероприятии приняли замглавы городской администрации Надежда Штевнина, председатель регионального отделения РДДМ Татьяна Косачёва и руководитель «Добро.Центра» Рязани Юрий Пинигин.

Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани
Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани
Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани

По словам Надежды Штевниной, «Движение первых» — это в первую очередь люди, стремящиеся двигаться вперёд и готовы зажигать сердца других людей.

Надежда Штевнина: «Надеюсь, открытие первичного отделения на базе Центра станет еще одним дополнительным стимулом для развития добровольческого движения в городе Рязани»

Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани
Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани
Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани

Собравшимся показали фильм о создании движения и рассказали о направлениях «Движения первых».

Сейчас в регионе формируются первичные отделения РДДМ «Движение первых». Они появляются на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта.

Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани
Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани
Первое отделение «Движения первых» открылось в «Добро.Центре» города Рязани

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