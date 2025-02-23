Первая в феврале вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце

Первая в феврале вспышка высшего класса X была зафиксирована на Солнце в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«23 февраля в 22:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W86) зарегистрирована вспышка X2.0 продолжительностью 12 минут», — сообщили в ИПГ.

Последний раз вспышки такой мощности наблюдались 4 января.

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По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка X2.0 произошла на западном краю Солнца, что означает минимальную вероятность её влияния на Землю.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. С переходом к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если облака плазмы достигают Земли, это может спровоцировать магнитные бури.