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Суббота, 3 апреля, 2021
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Переселение граждан из аварийного жилья в Рязанской области планируют закончить в 2023 году

Елена Лобанова

В Рязанской области планируют переселить всех граждан из аварийного жилья раньше срока — в 2023 году. Об этом заявил Николай Любимов на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов рассказал, что в 2020 году для переселения из аварийного жилья было построено пять многоквартирных домов. Это позволило расселить 460 человек. 

В общей сложности необходимо переселить около 3 000 граждан. Для этих целей уже строят четыре многоквартирных дома в Скопине и Милославском районе. 

Данную программу планировали завершить в 2025 году. Однако на ближайшие два года в регионе увеличили финансирование этого проекта. Эта мера позволит завершить профильную программу раньше срока — в 2023 году. 

По словам Николая Любимова в общей сложности на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом и этом году предусмотрено свыше 2 млрд рублей. 

— По объемам строительства жилья, приходящегося на душу населения, по состоянию на конец 2020 года область находилась на 4 месте среди всех регионов РФ. В том же году объем выдачи ипотечных кредитов относительно предыдущего года увеличился более чем на 30%, — рассказал министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов.

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