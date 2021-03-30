Переселение граждан из аварийного жилья в Рязанской области планируют закончить в 2023 году

В Рязанской области планируют переселить всех граждан из аварийного жилья раньше срока — в 2023 году. Об этом заявил Николай Любимов на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов рассказал, что в 2020 году для переселения из аварийного жилья было построено пять многоквартирных домов. Это позволило расселить 460 человек.

В общей сложности необходимо переселить около 3 000 граждан. Для этих целей уже строят четыре многоквартирных дома в Скопине и Милославском районе.

Данную программу планировали завершить в 2025 году. Однако на ближайшие два года в регионе увеличили финансирование этого проекта. Эта мера позволит завершить профильную программу раньше срока — в 2023 году.

По словам Николая Любимова в общей сложности на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом и этом году предусмотрено свыше 2 млрд рублей.