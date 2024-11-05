Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в деревню на территории Касимовского района Рязанской области, рассказала «Известиям» о преимуществах жизни в России.

По словам Кнайсль, в РФ жизнь более нормальная, безопасная. В частности, она говорила об отношениях между мужчинами и женщинами, о том, что может гулять с собаками в любое время не опасаясь нападения. Такое невозможно в большинстве западных городов.

Это, подчеркнула она, — форма свободы, основанная на безопасности.

Карин отмечает широту русского сердца, открытость и доброту жителей страны.