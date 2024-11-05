Вторник, 5 ноября, 2024
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Переехавшая в рязанскую деревню Карин Кнайсль назвала преимущества жизни в России

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Алексей Самохин
Карин Кнайсль, скриншот видео

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в деревню на территории Касимовского района Рязанской области, рассказала «Известиям» о преимуществах жизни в России.

По словам Кнайсль, в РФ жизнь более нормальная, безопасная. В частности, она говорила об отношениях между мужчинами и женщинами, о том, что может гулять с собаками в любое время не опасаясь нападения. Такое невозможно в большинстве западных городов.

Это, подчеркнула она, — форма свободы, основанная на безопасности.

Карин отмечает широту русского сердца, открытость и доброту жителей страны.

— Для меня Россия во многом связана со свободой, и я думаю, что это также заставляет многих людей стремиться переехать в Россию, — заявила Кнайсль.

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