С 1 января 2025 года некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Эта прибавка будет индексироваться ежегодно, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Право на прибавку имеют пенсионеры старше 80 лет, а также инвалиды I группы и инвалиды I группы с детства, которые получают постоянный уход. Для них дополнительные материальные средства особенно важны.

Установление выплат в беззаявительном порядке упрощает процедуру получения прибавки к пенсии. Это снижает бюрократическую нагрузку на граждан.

В районах Крайнего Севера пенсия увеличивается с учётом районного коэффициента. Это помогает компенсировать повышенные расходы на жизнь в этих регионах.

Ежегодная индексация выплат позволяет поддерживать уровень пенсий в соответствии с инфляцией и ростом цен. Это важный шаг в направлении улучшения финансового положения пенсионеров и качества их жизни.