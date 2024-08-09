Пятница, 9 августа, 2024

Пенсионеры получат прибавку. В Госдуме рассказали, кому ждать выплат

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay

С 1 января 2025 года некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Эта прибавка будет индексироваться ежегодно, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Право на прибавку имеют пенсионеры старше 80 лет, а также инвалиды I группы и инвалиды I группы с детства, которые получают постоянный уход. Для них дополнительные материальные средства особенно важны.

Установление выплат в беззаявительном порядке упрощает процедуру получения прибавки к пенсии. Это снижает бюрократическую нагрузку на граждан.

В районах Крайнего Севера пенсия увеличивается с учётом районного коэффициента. Это помогает компенсировать повышенные расходы на жизнь в этих регионах.

Ежегодная индексация выплат позволяет поддерживать уровень пенсий в соответствии с инфляцией и ростом цен. Это важный шаг в направлении улучшения финансового положения пенсионеров и качества их жизни.

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