Павел Супрун стал зампредом правительства Рязанской области

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун стал заместителем председателя регионального правительства. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Павел Супрун сохранит свою должность министра и будет также курировать работу министерства строительства Рязанской области.

«Сейчас у нас реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, — рассказал Павел Малков. — Мы работаем над строительством моста через Оку и проектом Южного обхода Рязани. Есть также стратегические направления, такие как высокоскоростная магистраль из Москвы. Я уверен, что эти проекты окажут влияние на жизнь Рязанской области в ближайшие десять лет».

Губернатор выразил уверенность, что Павел Супрун проявит свой профессионализм в свете новых задач.

Кроме того, Павел Малков сообщил о планах создания должности заместителя председателя правительства Рязанской области по вопросам ЖКХ.