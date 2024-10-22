Павел Супрун стал зампредом правительства Рязанской области

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун стал заместителем председателя регионального правительства. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Павел Супрун сохранит свою должность министра и будет также курировать работу министерства строительства Рязанской области.
Губернатор выразил уверенность, что Павел Супрун проявит свой профессионализм в свете новых задач.
Кроме того, Павел Малков сообщил о планах создания должности заместителя председателя правительства Рязанской области по вопросам ЖКХ.