Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семьям погибших в Курской области. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

В пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Погибли люди, в том числе дети.

«Киевский режим целенаправленно продолжает атаковать мирных жителей. Для обстрела использовали ракеты с кассетной боевой частью, чтобы жертв было как можно больше», — пишет губернатор Рязанской области.

Павел Малков пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также пообещал оказать помощь и поддержку жителям Курской области.