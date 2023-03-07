Павел Малков встретился в Рязани с волонтёрами движения #МЫВМЕСТЕ

6 марта губернатор Рязанской области Павел Малков провёл встречу с волонтёрами движения #МЫВМЕСТЕ.
Вместе с активистами движения он обсудил развитие волонтёрского движения. Проекты рязанцев стали победителями и финалистами одноимённой международной премии:
⁃ Александра Тимонина вместе с мамой взяли шефство над приютом для бездомных животных,
⁃ Оксана Клементьева показала как Елатомский приборный завод популяризирует здоровый образ жизни — компания выпустила серию фильмов и запустила бесплатное медицинское консультирование,
⁃ Регина Колядина и Елена Купцова организовали социальную столовую в Скопине.
Всего наши волонтёры подали на конкурс 244 проекта.
Договорились и дальше работать вместе. Благодаря нашим общим усилиям ни одна семья, ни один ветеран не останутся без помощи и внимания.
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