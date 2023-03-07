Павел Малков встретился в Рязани с волонтёрами движения #МЫВМЕСТЕ

— Движению #МЫВМЕСТЕ уже три года. Во время пандемии волонтёры помогали пожилым и маломобильным гражданам. Сегодня ребята собирают гуманитарную помощь, размещают беженцев, помогают рязанским полкам и всем участникам СВО, которые обратятся за помощью. Волонтёрские штабы открыты во всех районах и городских округах Рязанской области. Собрано и передано более 40 тысяч посылок. Активисты показали образцы того, что делают для наших бойцов: балаклавы, «сухой душ», плащ-палатки, переносные печки и многое другое, — отметил Малков.