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Павел Малков встретился в Рязани с волонтёрами движения #МЫВМЕСТЕ

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6 марта губернатор Рязанской области Павел Малков провёл встречу с волонтёрами движения #МЫВМЕСТЕ.

Вместе с активистами движения он обсудил развитие волонтёрского движения. Проекты рязанцев стали победителями и финалистами одноимённой международной премии:

 ⁃ Александра Тимонина вместе с мамой взяли шефство над приютом для бездомных животных,

 ⁃ Оксана Клементьева показала как Елатомский приборный завод популяризирует здоровый образ жизни — компания выпустила серию фильмов и запустила бесплатное медицинское консультирование,

⁃ Регина Колядина и Елена Купцова организовали социальную столовую в Скопине.
Всего наши волонтёры подали на конкурс 244 проекта.

— Движению #МЫВМЕСТЕ уже три года. Во время пандемии волонтёры помогали пожилым и маломобильным гражданам. Сегодня ребята собирают гуманитарную помощь, размещают беженцев, помогают рязанским полкам и всем участникам СВО, которые обратятся за помощью. Волонтёрские штабы открыты во всех районах и городских округах Рязанской области. Собрано и передано более 40 тысяч посылок. Активисты показали образцы того, что делают для наших бойцов: балаклавы, «сухой душ», плащ-палатки, переносные печки и многое другое, — отметил Малков.

Договорились и дальше работать вместе. Благодаря нашим общим усилиям ни одна семья, ни один ветеран не останутся без помощи и внимания.

Павел Малков встретился в Рязани с волонтёрами движения #МЫВМЕСТЕ
Павел Малков встретился в Рязани с волонтёрами движения #МЫВМЕСТЕ

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