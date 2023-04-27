Павел Малков: в любом случае продолжим приводить в порядок ЦПКиО в Рязани

Комментируя обращения рязанцев по вопросам благоустройства, во время прямого эфира 27 апреля губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул: «Создание общественных пространств — это один из наших приоритетов, который постоянно будет в фокусе внимания».

Регион участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», по этой программе в прошлом году привели в порядок 24 территории. Хорошо зарекомендовала себя программа поддержки местных инициатив, за время ее действия реализовано более 900 проектов.

Губернатор напомнил, что до 31 мая проходит рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Среди объектов в Рязани предложен к выбору и Центральный парк культуры и отдыха, который является частью большого пешеходного маршрута.

«Парк в любом случае продолжим приводить в порядок. Некоторые вещи там уже сделали. Но если ЦПКиО победит в голосовании, то мы получим федеральную поддержку и сделаем это быстрее», — сказал Павел Малков.

Вопросы прямого эфира касались и уборки улиц Рязани.

«Люди жалуются на грязь, мусор, пыль. Муниципалитетам здесь нужно активизироваться. Прежде всего, выстроить системную работу и оперативно реагировать на изменение погодной ситуации», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в регионе проходит обновление автопарка спецтехники. Так, кроме уже переданных Рязани 35 машин для уборки улиц, необходимо еще как минимум 7 малогабаритных машин со сменным навесным оборудованием.

«Этой зимой частично перешли на применение реагента в центральной части города. Он показал себя очень хорошо. В том числе и весной меньше грязи вывозить. Сейчас прорабатывается вопрос о полном переходе на реагент», — сообщил глава региона.

Павел Малков добавил, что работа по обеспечению коммунальной техникой ведется и с муниципальными районами: на текущий год на эти цели заложили 150 млн рублей.