Павел Малков: в ближайшее время начнет действовать Экспертный совет по профилактике наркомании

Количество наркопреступлений за 9 месяцев в Рязанской области снизилось на 3,5%. Осложняется ситуация с несовершеннолетними, растет число подростков, употребляющих запрещенные вещества. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков на заседании антинаркотической комиссии.

«Надо смотреть, где не дорабатываем и почему. В ближайшее время у нас начнет действовать Экспертный совет по профилактике наркомании. В его задачи, в том числе, будет входить оценка эффективности работы по всем направлениям», – сказал Павел Малков.

На заседании рассмотрели результаты реализации в регионе Стратегии государственной антинаркотической политики, способы по уничтожения рекламы наркотиков на фасадах зданий в городе Рязани, утвердили план деятельности комиссии на 2025 год. Обсудили меры профилактики незаконного потребления среди несовершеннолетних запрещенных веществ. Изучили результаты антинаркотической работы в Скопинском и Спасском районах.

Губернатор отметил, что необходимо регламентировать работу системы раннего выявления потребления наркотиков среди подростков и молодежи. Комиссией разработан законопроект, который утвердит алгоритм межведомственного взаимодействия в вопросах проведения тестирования учащихся.