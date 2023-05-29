Павел Малков рассказал о встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

В понедельник, 29 мая, состоялась встреча рязанской делегации во главе с губернатором Павлом Малковым с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Основной темой встречи стало развитие регионального агропромышленного комплекса.
Главе Минсельхоза доложили о состоянии дел в отрасли. Индекс сельхозпроизводства в Рязанской области в прошлом году превысил 116%.
Он обратил внимание на то, что в 2022 году увеличился объём господдержки рязанского АПК. Он достиг 2,8 млрд рублей. Половина федеральных средств уже направлена сельхозпроизводителям.
Патрушеву также доложили о посевной компании и о решении проблемы гибели озимых. Их пересняли яровыми.
В 2022 году область участвовала в семи проектах программы комплексного развития сельских территорий на сумму 518 млн рублей. Программа позволяет строить социальные объекты, приводить в порядок инженерные коммуникации и благоустраивать территории. В нынешнем году на развитие территорий область получит более миллиарда рублей.