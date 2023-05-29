Понедельник, 29 мая, 2023
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Павел Малков рассказал о встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

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В понедельник, 29 мая, состоялась встреча рязанской делегации во главе с губернатором Павлом Малковым с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Основной темой встречи стало развитие регионального агропромышленного комплекса.

Главе Минсельхоза доложили о состоянии дел в отрасли. Индекс сельхозпроизводства в Рязанской области в прошлом году превысил 116%.

– Вносим свой вклад в продовольственную безопасность страны – обеспечиваем себя молоком, свининой, куриными яйцами, мукой и другой продукцией, направляем ее в другие регионы, – доложил губернатор.

Он обратил внимание на то, что в 2022 году увеличился объём господдержки рязанского АПК. Он достиг 2,8 млрд рублей. Половина федеральных средств уже направлена сельхозпроизводителям.

– Более 170 млн рублей получили производители зерновых – первый транш прямой поддержки. Скоро поступит второй транш – почти 172 млн рублей, – отметил Малков.

Патрушеву также доложили о посевной компании и о решении проблемы гибели озимых. Их пересняли яровыми.

– Рязанская область – один из лидеров по внесению удобрений, что положительно сказывается на производстве сельхозпродукции. В прошлом году показатель составил почти 150 кг на гектар. Это в 2,5 раза больше, чем в среднем по стране, – отметил глава региона. – Производство мяса, молока и яиц постоянно растёт. В прошлом году на проектную мощность вышли нескольких крупных предприятий.

В 2022 году область участвовала в семи проектах программы комплексного развития сельских территорий на сумму 518 млн рублей. Программа позволяет строить социальные объекты, приводить в порядок инженерные коммуникации и благоустраивать территории. В нынешнем году на развитие территорий область получит более миллиарда рублей.

– Благодарю Дмитрия Николаевича за поддержку нашего региона и высокую оценку работы рязанских аграриев. Пригласил министра посетить Рязанскую область – нам есть, что показать, – заключил Малков.

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