Павел Малков рассказал о планах по развитию общественного транспорта в Рязани

В прямом эфире губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал состояние общественного транспорта в областном центре.
Глава региона подчеркнул, что, когда впервые приехал в Рязань, сразу обратил внимание на общественной транспорт и на состояние кремля.
В Рязани также систематизируют действующие маршруты, продлевают транспортные линии, отметил Малков. 83% жителей Рязани высказались за развитие троллейбусов.
Губернатор также подчеркнул необходимость соблюдения расписания движения. Частные перевозчики ездят в час-пик для максимального заработка, а в «невыгодное» время могут не выходить на маршрут, но такой подход неуместен, поделился глава региона, работа с ними ведется. Все должны работать по расписанию, отметил Малков.
Ранее глава региона ответил на вопросы про уборку снега в области.