Павел Малков рассказал о планах по развитию общественного транспорта в Рязани

В прямом эфире губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал состояние общественного транспорта в областном центре.

Глава региона подчеркнул, что, когда впервые приехал в Рязань, сразу обратил внимание на общественной транспорт и на состояние кремля.

Кремль уже сделан, а вот общественный транспорт долгое время был без системного подхода. Мы начали работу с обновления автопарка. В этом году на линию вышли 23 троллейбуса из Санкт-Петербурга, до конца этого года в регион поступят еще 5 новых троллейбусов и 25 автобусов. В следующем году их будет 28. Всего обновили почти ¾ автопарка. Это самое масштабное обновление общественного транспорта за все время. Также меняем впервые за многие годы контактную троллейбусную сеть. Деньги на это будут выделять и в 2024, и в 2025 годах.

В Рязани также систематизируют действующие маршруты, продлевают транспортные линии, отметил Малков. 83% жителей Рязани высказались за развитие троллейбусов.

Губернатор также подчеркнул необходимость соблюдения расписания движения. Частные перевозчики ездят в час-пик для максимального заработка, а в «невыгодное» время могут не выходить на маршрут, но такой подход неуместен, поделился глава региона, работа с ними ведется. Все должны работать по расписанию, отметил Малков.

Ранее глава региона ответил на вопросы про уборку снега в области.