Павел Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области про уборку снега

В прямом эфире губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопросы жителей про уборку снега. Глава региона отметил, что эта тема остается самой актуальной среди обращений граждан.
Также губернатор напомнил, что ответственность за уборку муниципалитетов лежит на администрации, а за уборку дворов – на управляющих компаниях. По итогам сезона работе всех ответственных будет дана оценка.
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