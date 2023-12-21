Павел Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области про уборку снега

В прямом эфире губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопросы жителей про уборку снега. Глава региона отметил, что эта тема остается самой актуальной среди обращений граждан.

Эту тему поднимаем на каждом заседании правительства. Важно добиваться постоянного улучшения качества работы. По сравнению с прошлым годом есть улучшения, но работы по выстраиванию системы еще много. Мы делаем только первые шаги. Нам нужны дополнительные меры, чтобы убирать дороги, тротуары, остановки, мусорные площадки. Везде последовательно будем наращивать количество техники. Будем помогать всем муниципалитетам, чтобы качество уборки улучшалось и, конечно, не только зимой, но и летом.

Также губернатор напомнил, что ответственность за уборку муниципалитетов лежит на администрации, а за уборку дворов – на управляющих компаниях. По итогам сезона работе всех ответственных будет дана оценка.