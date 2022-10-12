Павел Малков рассказал, как в Рязанской области решается вопрос с выданными по ошибке повестками

12 сентября на пресс-конференции губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации.

По словам главы региона, мобилизационное задание, выданное для региона, выполняется в полном объёме. Случаются ошибки, и о них, по мнению Малкова, нужно говорить честно.

— Есть люди, которым приходит повестка по ошибке. Как правило, ошибка выясняется на месте в военкомате. Если остались неточности, дополнительную проверку проводит военная прокуратура. Все решения принимаются исходя из нормативно-правовой базы, — заявил глава региона.

Также губернатора добавил, что мобилизованные рязанцы обеспечены всем необходимым в полном объёме. Им предоставляется наборы обмундирования, а подготовка в учебном центре проводится с использованием современного оружия. Иногда возникает потребность в чём-то, что выходит за рамки стандартов и нормы, вопросы приобретения решаются за счёт бюджета и спонсоров.

Кроме того, Малков ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации в Рязанской области.

Читайте также:

В Рязанской области откажутся от массовых мероприятий и салюта на Новый год

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram