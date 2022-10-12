В Рязанской области откажутся от массовых мероприятий и салюта на Новый год

На пресс-конференции 12 октября губернатор Рязанской области ответил на вопрос о новогодних мероприятиях на фоне мобилизации.
Павла Малкова спросили, планируют ли в нашем регионе отказываться от массовых мероприятий на новогодние праздники в пользу поддержки мобилизованных. Сэкономленные средства можно было бы направить на закупку экипировки для призывников. Опрос в соцсетях, в котором поучаствовали более 2 тысяч рязанцев, показал, что 79% граждан считают такую инициативу уместной.
Губернатор ответил, что для принятия окончательного решения ещё есть время. По мнению Павла Малкова, в настоящее время есть более правильные направления для финансирования, чем масштабные празднества.
Также глава региона сообщил, что фейерверка на Новый год в регионе не будет.
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