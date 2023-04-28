Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл приём граждан в приёмной Президента в Рязани. Об этом глава региона сообщил в социальной сети ВКонтакте.

Наталья Люлина из Шацкого района задала вопрос о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Ольхи. Действующий пункт расположен в старом здании и не отвечает современным требованиям. По региональной программе в селе будет возведен модульный ФАП.

— Осенью он уже откроет двери для пациентов, персонал есть. Ещё определим потребность жителей в получении льготных лекарств — если она есть, то организуем выдачу на базе ФАПа, — отметил губернатор.

Галина Белобородова из Скопинского района обратилась с просьбой помочь с ремонтом центральной районной библиотеки. По нацпроекту «Культура» библиотека станет модельной и получит новое оснащение. Но здание построено в 19 веке, требуется ремонт фасада, кровли и внутренних помещений.

— Поручил минкультуры области помочь подготовить заявку на выделение субсидии. В следующую поездку в район обязательно посещу эту библиотеку, — сообщил Малков.

Светлана Чикурова из посёлка Тума Клепиковского района попросила помочь улучшить качество питьевой воды и устранить перебои с водоснабжением в летний период на улице Советской.

— Вопрос решим благодаря федеральному проекту «Чистая вода», — пообещал губернатор. — В этом году в посёлке будет построена артезианская скважина и две станции водоподготовки. Также планируется реконструкция водопроводной сети. Поручил держать вопрос на контроле и минимизировать неудобства для жителей на время строительства.

Татьяна Шарова из Рязани — мама троих детей, один из них имеет тяжелый недуг и нуждается в уходе. Она попросила помочь в реабилитации на дому и предложила организовать работу по обучению молодых инвалидов самостоятельной жизни.

Министр труда и соцзащиты Наталья Суворова доложила, что программа социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам на дому начнёт работать с 15 мая. И в регионе уже реализуются технологии сопровождаемого проживания. Дети с инвалидностью учатся самостоятельно жить в «тренировочной квартире» — обучение прошли 19 человек.

— Договорились, что Татьяна примет участие в программах и даст обратную связь — что можно улучшить и скорректировать, — написал Малков.