Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл приём граждан в приёмной Президента в Рязани. Об этом глава региона сообщил в социальной сети ВКонтакте.
Наталья Люлина из Шацкого района задала вопрос о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Ольхи. Действующий пункт расположен в старом здании и не отвечает современным требованиям. По региональной программе в селе будет возведен модульный ФАП.
Галина Белобородова из Скопинского района обратилась с просьбой помочь с ремонтом центральной районной библиотеки. По нацпроекту «Культура» библиотека станет модельной и получит новое оснащение. Но здание построено в 19 веке, требуется ремонт фасада, кровли и внутренних помещений.
Светлана Чикурова из посёлка Тума Клепиковского района попросила помочь улучшить качество питьевой воды и устранить перебои с водоснабжением в летний период на улице Советской.
Татьяна Шарова из Рязани — мама троих детей, один из них имеет тяжелый недуг и нуждается в уходе. Она попросила помочь в реабилитации на дому и предложила организовать работу по обучению молодых инвалидов самостоятельной жизни.
Министр труда и соцзащиты Наталья Суворова доложила, что программа социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам на дому начнёт работать с 15 мая. И в регионе уже реализуются технологии сопровождаемого проживания. Дети с инвалидностью учатся самостоятельно жить в «тренировочной квартире» — обучение прошли 19 человек.
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