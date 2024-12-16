Павел Малков прокомментировал назначение Героя России Владислава Головина в Высший совет «Единой России»

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём канале в telegram прокомментировал новое назначение Героя России Владислава Головина. Головин вошёл в Высший совет партии «Единая Россия»

— На съезде «Единой России» особое внимание уделили обновлению руководства партии. В Высший совет вошли ветераны специальной военной операции, участники первого потока президентской программы «Время героев». В их числе Герой России, гвардии капитан Владислав Головин. Именно такие люди должны сегодня строить будущее страны — целеустремлённые, талантливые, настоящие патриоты, — пишет глава региона.

В ходе выступления на съезде партии Головин отметил: «Страну мы свою разрушить никому не дадим. Ветераны специальной военной операции доказали свою преданность стране. И останутся опорой Верховного главнокомандующего. Армия, флот и единство России приведут нас к Победе».

Павел Малков напомнил, что с 1 ноября в регионе действует программа «Герои 62», направленная на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе.

— Уверен, наши воины достойно себя проявят, помогут стране, родному краю и в мирной жизни. Главное – постоянно развиваться и не стоять на месте, — добавил губернатор.

Ранее СМИ сообщали, что Герой России Владислав Головин может возглавить «Юнармию». Головину 27 лет, он уроженец Кировской области, закончил Рязанское десантное училище. Во время специальной военной операции потерял ногу.

Многие россияне знают морпеха по позывному «Струна» и красному рюкзаку. Певица Юта посвятила ему песню.

В октябре 2022 г. Владимир Путин присвоил Головину звание Героя России.

После СВО Головин служил в Рязани, в десантном училище. «Единая Россия» по итогам праймериз собиралась выдвинуть военного на выборы в Рязанскую областную Думу, но морпех отказался. Владислав — участник кадровой программы «Время героев».