Павел Малков принял участие в торжественном собрании в честь 310 годовщины Истьинского машиностроительного завода

Губернатор Рязанской области принял участие в торжественном собрании, посвященном 310 годовщине со дня образования Истьинского машиностроительного завода в Старожиловском районе.

Как сообщает пресс-служба правительства, Павел Малков ознакомился с работой предприятия и обсудил с руководством планы его развития. В поздравительной речи глава региона отметил профессионализм и высокий вклад в развитие экономики сотрудников завода.

Предприятие успешно работает и выпускает современные путеремонтные машины. Ведется серьезная модернизация, решаются вопросы импортозамещения. Большие планы на будущее. Уверен, все они будут реализованы. Со стороны правительства региона будем в этом помогать, – сказал Павел Малков.

Истьинский машиностроительный завод был основан в 1713 году по указу Петра I и стал первым в России производителем скобяных изделий. Со второй половины XIX века предприятие выпускает путевые машины для ремонта и обслуживания линий железных дорог, преимущественно подъездные пути промышленных компаний. Новыми собственниками предприятия стали инвесторы, которые уже развивают в регионе Завод точного литья и в последние годы проводят масштабную модернизацию производства в селе Истье.

Сейчас предприятие, по словам губернатора, переживает второе рождение благодаря приходу ответственного инвестора, который вдохнул новую жизнь в производство.

В ходе поездки глава региона также уделил внимание развитию туризма в Старожиловском районе. Он отметил, что в селе Истье есть много уникальных зданий и локаций, которые создают туристический потенциал района. Павел Малков поручил продумать концепцию и план работы по развитию этого потенциала.