Четверг, 30 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Павел Малков: «Необходимо развивать работу с одаренными детьми»

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

Об этом губернатор Рязанской области сказал на заседании попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос».

За два года работы «Гелиос» стал современной многофункциональной площадкой для работы с одаренными детьми. Сейчас в нем организовано более 40 учебных программ по разным направлениям. Участниками центра ежегодно становятся свыше 6 тысяч человек.

Необходимо дальше развивать совместную работу с одаренными детьми, активнее работать со школьниками из районов, особенно из отдаленных населенных пунктов. Сейчас есть возможность проводить занятия дистанционно, центру нужно максимально это использовать,

— передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Подразделение «Гелиоса» открыто на базе образовательно-оздоровительного центра «Солнечный», центр также проводит профильные смены с вузами Рязанской области.  

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах