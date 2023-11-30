Павел Малков: «Необходимо развивать работу с одаренными детьми»

Об этом губернатор Рязанской области сказал на заседании попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос».

За два года работы «Гелиос» стал современной многофункциональной площадкой для работы с одаренными детьми. Сейчас в нем организовано более 40 учебных программ по разным направлениям. Участниками центра ежегодно становятся свыше 6 тысяч человек.

Необходимо дальше развивать совместную работу с одаренными детьми, активнее работать со школьниками из районов, особенно из отдаленных населенных пунктов. Сейчас есть возможность проводить занятия дистанционно, центру нужно максимально это использовать, — передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Подразделение «Гелиоса» открыто на базе образовательно-оздоровительного центра «Солнечный», центр также проводит профильные смены с вузами Рязанской области.