Павел Малков: Многие спортивные объекты Рязани требуют обновления

Многие спортивные объекты Рязани требуют обновления. Об этом сказал врио губернатора Павел Малков в ходе их посещения в понедельник, 25 июля. Он оценил их состояние и обсудил с руководством учреждений планы по развитию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Врио губернатора ознакомился с работой ГАУ РО «СШОР «Комета», основная специализация которой – подготовка спортсменов высокого класса для сборных команд по дзюдо региона и страны. Павел Малков понаблюдал за тренировкой юных дзюдоистов и пообщался с их наставником – заслуженным мастером спорта России по дзюдо Михаилом Пуляевым.

Врио Губернатора также ознакомился с работой МБУ «СШОР «Юность», ГАУ РО «СШ «Айсберг», ГАУ РО «СШОР «ЦСК», ГАУ РО «СШ «Олимпийский», ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова».

– Когда заходишь в каждый из этих спорткомплексов, сразу возникает желание попробовать самому: в зале борьбы хочется вспомнить, как раньше ей занимался, потренироваться в тренажерном зале, прокатиться на коньках по ледовой арене, – поделился впечатлениями Павел Малков. Он также высоко оценил тренерский состав спортивных учреждений.

Говоря о развитии спортивных объектов Рязани, Павел Малков отметил:

– Инфраструктура развитая, работает много направлений. Но в каждом из них есть куда совершенствоваться. Многие объекты требуют серьезных вложений, реконструкции, обновления материально-технической базы. По каждому из них мы определили приоритеты. В спортшколе «Комета» необходимо расширять площади. Уже есть проект возведения пристройки и общежития. Теперь важно определить финансирование. Думаю, вопрос мы решим. На главной легкоатлетической арене «Юность» нужно менять покрытие, ремонтировать крышу. Перспективы и возможности обсудим на следующей неделе на совещании, – сказал Малков.

Самым сложным по объемам предполагаемой реконструкции врио губернатора назвал ЦСК.