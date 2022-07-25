Павел Малков: Многие спортивные объекты Рязани требуют обновления
Многие спортивные объекты Рязани требуют обновления. Об этом сказал врио губернатора Павел Малков в ходе их посещения в понедельник, 25 июля. Он оценил их состояние и обсудил с руководством учреждений планы по развитию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врио губернатора ознакомился с работой ГАУ РО «СШОР «Комета», основная специализация которой – подготовка спортсменов высокого класса для сборных команд по дзюдо региона и страны. Павел Малков понаблюдал за тренировкой юных дзюдоистов и пообщался с их наставником – заслуженным мастером спорта России по дзюдо Михаилом Пуляевым.
Врио Губернатора также ознакомился с работой МБУ «СШОР «Юность», ГАУ РО «СШ «Айсберг», ГАУ РО «СШОР «ЦСК», ГАУ РО «СШ «Олимпийский», ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова».
Говоря о развитии спортивных объектов Рязани, Павел Малков отметил:
Самым сложным по объемам предполагаемой реконструкции врио губернатора назвал ЦСК.