Павел Глоба предрёк новую пандемию и не исключил возможность Третьей мировой войны

Известный астролог Павел Глоба поделился своими прогнозами на будущее. По его словам, 2023 год, как и 2022, не будет лёгким: человечество будет стоять на пороге новых глобальных изменений, серьёзных конфликтов. А ещё астролог убеждён, что не за горами новая пандемия.

В конце 2023 года наступит период сильной солнечной активности. Это может привести к обострениям различных конфликтов. Крайне опасный период наступает в начале 2024 года. События, которые будут происходить, могут привести к Третьей мировой войне.

Глоба убеждён: вероятность глобального конфликта сохранится до 2028 года. Когда солнечная активность будет уменьшаться, случится новая напасть – очередная пандемия.

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