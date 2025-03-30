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Изображение от jcomp на Freepik
Новости России

Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат

Алексей Самохин

Рэпера Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат, пишет Mash.

По данным источников, во время тусовки на Тае некий человек угостил его таблетками, от которых Паше стало плохо.

Друзья музыканта в течение трёх дней не обращались к врачам, пытаясь прокапать его дома и делая непрямой массаж сердца. В больницу Техник попал, когда ему стало совсем плохо.

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Человек, угостивший рэпера таблетками, быстро улетел из Таиланда.

Вчера появились сообщения о смерти Паши Техника, но затем их опровергли. Тем не менее, известно, что он находится в крайне тяжёлом состоянии, риск летального исхода велик.

— Паша Техник в критическом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких в больнице Таиланда, — пишет Mash.

По словам менеджера, Паша уехал в Таиланд вместе со своей новой подругой, чтобы набраться сил и расслабиться. После этого он планировал совершить путешествие по России.

Друг исполнителя, музыкант под псевдонимом Олег Горячий, подтвердил ТАСС, что тот находится в больнице в Таиланде.

Павел Ивлев (настоящее имя Техника) родился 1 июля 1984 года. В 2001 году стал основателем хип-хоп группы Kunteynir.

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