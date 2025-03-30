Рэпера Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат, пишет Mash.

По данным источников, во время тусовки на Тае некий человек угостил его таблетками, от которых Паше стало плохо.

Друзья музыканта в течение трёх дней не обращались к врачам, пытаясь прокапать его дома и делая непрямой массаж сердца. В больницу Техник попал, когда ему стало совсем плохо.

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Человек, угостивший рэпера таблетками, быстро улетел из Таиланда.

Вчера появились сообщения о смерти Паши Техника, но затем их опровергли. Тем не менее, известно, что он находится в крайне тяжёлом состоянии, риск летального исхода велик.

— Паша Техник в критическом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких в больнице Таиланда, — пишет Mash.

По словам менеджера, Паша уехал в Таиланд вместе со своей новой подругой, чтобы набраться сил и расслабиться. После этого он планировал совершить путешествие по России.

Друг исполнителя, музыкант под псевдонимом Олег Горячий, подтвердил ТАСС, что тот находится в больнице в Таиланде.

Павел Ивлев (настоящее имя Техника) родился 1 июля 1984 года. В 2001 году стал основателем хип-хоп группы Kunteynir.