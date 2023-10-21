Парки малковского периода

Несколько дней назад я шел на работу по улице Свободы и остановился у ограждения, чтобы посмотреть, как идет реконструкция Нижнего городского сада, известного рязанцам как Пьяный парк.

— Ну все, парка здесь больше не будет, — грустно заметил проходивший рядом мужчина. Я ничего не ответил, но подумал, что судьба этого почти легендарного места отдыха горожан пока действительно не ясна.

Уже около месяца здесь ведет реконструкцию фирма, зарегистрированная в Новокузнецке, которая недавно занималась благоустройством Торгового городка. С Рязанской ВДНХ получилось недурно, но большинство павильонов там пока не работает, а исключительно за счет уличных фестивалей, лекций и конкурсов, без просторной парковки и продуманного общепита, этот объект едва ли станет популярной для рязанцев площадкой.

Радикальное преображение

Нижний городской сад хотят преобразить радикально, чтобы словосочетание Пьяный парк осталось лишь в воспоминаниях. На благоустройство уже выделено 202, 6 миллиона рублей. На этой территории планируют сделать новые дорожки, провести комплексное озеленение, заменить освещение, поставить новые лавочки, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, реконструировать мост, поменять входные группы и воссоздать сцену. Причем закончить основной этап работ подрядчик собирается к 30 сентября следующего года.

Главный вопрос не столько в том, уложится ли фирма в установленные сроки. Здесь есть немало нюансов, касающихся цен на материалы, квалификации исполнителей и устойчивости местной власти.

Призрак вандализма

Зная нрав рязанских отдыхающих, терзаешься сомнением, а продержатся ли новенькие конструкции, скульптуры, зеленые насаждения хотя бы полгода после торжественного перерезания ленточки? А может быть, Нижний городской сад сделают тщательно контролируемой территорией с охраной, видеонаблюдением и четко обозначенными часами работы, по истечении которых доступ посетителей будет закрыт?

Такая концепция сделает честь руководству региона, но она требует постоянных инвестиций. А если модель такого цивилизованного пространства приживется, то ее можно распространить и на другие парки, в том числе на те, которых пока нет на карте города.

17 октября прошли публичные слушания, на которых обсуждалось будущее Кузьмина оврага, что примыкает к Приокскому посёлку. Здесь планируется ликвидировать несанкционированную свалку площадью 5300 метров, частично засыпать сам овраг и в дальнейшем создать парковую зону. Для этого объект собираются включить в общероссийский проект «Городская уборка».

Идея достойна уважения, также, как и благоустройство парка имени героев войны 1812 года, что на улице Баженова, с дальнейшей установкой триумфальной арки.

Неизбежная параллель

Эффективность городских и региональных властей измеряется не только приличными дорогами, возведёнными мостами, чистыми улицами, построенными и отремонтированными школами, больницами, детскими садами. Уютные парки с понятной навигацией, ухоженной территорией, добротной инфраструктурой и защитой от вандалов не только украсят досуг горожан, но и привлекут малый бизнес, а также станут настоящим магнитом для тысяч туристов, которые всё активнее включают Рязань в маршруты своих путешествий.

При таком подходе горожане едва ли будут иронизировать над проектом реконструкции Лыбедского бульвара, где за 412 миллионов рублей среди прочего планируют установить шезлонги, гамаки, камни времени, устроить водопад и скейтпарк.

Если упомянутые проекты доведут до конца в положенные сроки, то преображённые места отдыха можно будет назвать по аналогии с фильмом Спилберга парками малковского периода. Другой вопрос, чего больше — иронии или уважения — будет звучать из уст горожан и гостей после прогулок по обновлённым зелёным зонам.