Пара молодых тренеров поженилась в Рязани

В Рязани сыграла свадьбу пара молодых тренеров, сообщила на странице ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, Николай и Екатерина учились в одной школе. В одном классе. Правда, сначала девочка не хотела переходить в класс, где учился мальчик. С 7 лет они вместе ходили на тхэквондо, желания учиться в одном классе сначала не было. А когда перешла, через пару недель они сели за одну парту.

Закончив школу, молодые люди поступили в один вуз, учатся на профессиональных тренеров. При этом уже три года тренируют детей в одной спортивной школе.

Реклама

Елена Сорокина пожелала молодожёнам счастья и крепкой семьи.