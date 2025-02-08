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Фото со страницы Елены Сорокиной ВК
СпортГлавные новости

Пара молодых тренеров поженилась в Рязани

Алексей Самохин

В Рязани сыграла свадьбу пара молодых тренеров, сообщила на странице ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, Николай и Екатерина учились в одной школе. В одном классе. Правда, сначала девочка не хотела переходить в класс, где учился мальчик. С 7 лет они вместе ходили на тхэквондо, желания учиться в одном классе сначала не было. А когда перешла, через пару недель они сели за одну парту. 

Закончив школу, молодые люди поступили в один вуз, учатся на профессиональных тренеров. При этом уже три года тренируют детей в одной спортивной школе.

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Елена Сорокина пожелала молодожёнам счастья и крепкой семьи. 

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