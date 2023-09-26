Вторник, 26 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Памятник Михаилу Скобелеву в Рязанской области откроют 29 сентября

7info
Михаил Скобелев

Памятник Михаилу Скобелеву в поселке Александро-Невский откроют 29 сентября, сообщил во время сегодняшнего заседания правительства Рязанской области глава районной администрации Владимир Оводков.

Монумент, изготовленный скульптором Олегом Седовым, установят в честь 180-летия со дня рождения белого генерала.

Праздничные мероприятия также пройдут в родовом имении Скобелева в селе Заборово.

7info опубликовало большую статью рязанского краеведа Евгения Данилина, рассказывающую о жизни Михаила Скобелева.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации