Памятник Михаилу Скобелеву в Рязанской области откроют 29 сентября

Памятник Михаилу Скобелеву в поселке Александро-Невский откроют 29 сентября, сообщил во время сегодняшнего заседания правительства Рязанской области глава районной администрации Владимир Оводков.

Монумент, изготовленный скульптором Олегом Седовым, установят в честь 180-летия со дня рождения белого генерала.

Праздничные мероприятия также пройдут в родовом имении Скобелева в селе Заборово.

7info опубликовало большую статью рязанского краеведа Евгения Данилина, рассказывающую о жизни Михаила Скобелева.