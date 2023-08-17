Четверг, 17 августа, 2023
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Пакетные предложения «Ростелекома» выбрали почти восемь тысяч рязанцев

7info

За последний год почти восемь тысяч рязанцев выбрали пакетные предложения «Ростелекома», включающие мобильную связь. Самым популярным тарифным планом стал «Технологии выгоды»: его подключили две тысячи пользователей. За ним следуют «Технологии общения» — более тысячи клиентов. На третьем месте с небольшой разницей — «Технологии выгоды+».

Елена Пронькина, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания уверенно идет по пути развития комплексных предложений для клиентов. Упрощая управление услугами и их оплату, сохраняем высокое качество сервисов и предоставляем возможность существенно экономить. Один из самых удачных способов для этого: подключать наши продукты единым пакетом и оплачивать одним счетом. Это актуально не только для новых абонентов “Ростелекома”, но и для тех, кто с нами не первый год».

Наталья Сенина, жительница Рязани:

«Переехав в новую квартиру, мы очень ответственно подошли к выбору цифрового провайдера. Среди предложений всех доступных в нашем многоквартирном доме операторов связи выбрали пакет “Технологии выгоды+” от “Ростелекома”. Перевесила экономия на мобильной связи для всех членов семьи и удобство в оплате всех сервисов раз в месяц по единому счету».

В пакет «Технологии общения» входят интернет и сотовая связь. А комплексные предложения из линейки «Технологии выгоды» включают мобильную связь, доступ в Сеть и мультимедийную платформу Wink. Так, в рамках тарифа «Технологии выгоды +» пользователь получает интернет на скорости до 100 Мбит/с, 170 телеканалов и 10 000 фильмов на Wink, 2 000 минут разговоров, 500 СМС, 50 Гб интернет-трафика.

Подробнее о пакетных тарифах можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

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