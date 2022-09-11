Воскресенье, 11 сентября, 2022
powder

«Ожоги ног и лица»: в Кызыле праздничный салют угодил в толпу людей

На главнуюНовости мира

Часть залпов праздничного фейерверка попала в зрителей на Дне города в Кызыле, пишет NEWSLAB.

Глава Тувы Владислав Ховалыг уточнил, что в травмпункте приняли 30-летнего мужчину с термическим ожогом стопы.

«В приемный покой Республиканской больницы №1 обратился мальчик 10 лет, с термическим ожогом лица. Им оказана квалифицированная медицинская помощь», – отметил Ховалыг.

Политик держит ситуацию на личном контроле. По его словам, подрядчик понесет ответственность, если подтвердится его вина по несоблюдению техники безопасности.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7