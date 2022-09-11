«Ожоги ног и лица»: в Кызыле праздничный салют угодил в толпу людей

Часть залпов праздничного фейерверка попала в зрителей на Дне города в Кызыле, пишет NEWSLAB.

Глава Тувы Владислав Ховалыг уточнил, что в травмпункте приняли 30-летнего мужчину с термическим ожогом стопы.

«В приемный покой Республиканской больницы №1 обратился мальчик 10 лет, с термическим ожогом лица. Им оказана квалифицированная медицинская помощь», – отметил Ховалыг.

Политик держит ситуацию на личном контроле. По его словам, подрядчик понесет ответственность, если подтвердится его вина по несоблюдению техники безопасности.