Отсидевший 15 лет в рязанской колонии за убийство мужчина рассказал о раскаянии

Телеканал ТКР показал сюжет об Илье Багрове, мужчине, который отсидел 15 лет в рязанской колонии за убийство.
В 2010 году Илья с товарищами решил отомстить человеку другой национальности, который, как казалось молодым людям, не получил должного наказания за своё преступление. В итоге один человек был застрелен из травматического пистолета, второй получил ранение.
Суд назначил преступникам суровое наказание. Спустя 15 лет Илья переосмыслил произошедшее. Он понимает, что поступил несправедливо, раскаивается.
В колонии мужчина выучился на фитнес-тренера, пожарного. После выхода на свободу хочет приносить пользу обществу.
Дома Илью ждут жена и сын.