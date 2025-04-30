Отсидевший 15 лет в рязанской колонии за убийство мужчина рассказал о раскаянии

Телеканал ТКР показал сюжет об Илье Багрове, мужчине, который отсидел 15 лет в рязанской колонии за убийство.

В 2010 году Илья с товарищами решил отомстить человеку другой национальности, который, как казалось молодым людям, не получил должного наказания за своё преступление. В итоге один человек был застрелен из травматического пистолета, второй получил ранение.

Суд назначил преступникам суровое наказание. Спустя 15 лет Илья переосмыслил произошедшее. Он понимает, что поступил несправедливо, раскаивается.

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В колонии мужчина выучился на фитнес-тренера, пожарного. После выхода на свободу хочет приносить пользу обществу.

Дома Илью ждут жена и сын.