Среда, 30 апреля, 2025
8 C
Рязань
Илья Багров, скриншот видео
ПроисшествияГлавные новости

Отсидевший 15 лет в рязанской колонии за убийство мужчина рассказал о раскаянии

Алексей Самохин

Телеканал ТКР показал сюжет об Илье Багрове, мужчине, который отсидел 15 лет в рязанской колонии за убийство.

В 2010 году Илья с товарищами решил отомстить человеку другой национальности, который, как казалось молодым людям, не получил должного наказания за своё преступление. В итоге один человек был застрелен из травматического пистолета, второй получил ранение.

Суд назначил преступникам суровое наказание. Спустя 15 лет Илья переосмыслил произошедшее. Он понимает, что поступил несправедливо, раскаивается.

Реклама

В колонии мужчина выучился на фитнес-тренера, пожарного. После выхода на свободу хочет приносить пользу обществу.

Дома Илью ждут жена и сын.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.