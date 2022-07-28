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Отряд ОМОН «Вятич» приглашает на службу рязанцев

В Рязани осуществляется набор граждан для прохождения службы в отряде ОМОН «Вятич». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Требования для кандидатов: граждане Российской Федерации, прошедшие службу в Вооружённых силах РФ, имеющие образование не ниже среднего, с отсутствием судимостей, годные по состоянию здоровья (категория здоровья «А»).

Сотрудникам предоставляются все социальные гарантии и бесплатное медицинское обслуживание. Льготный стаж службы: один год за полтора (возможен выход на пенсию через 12,6 лет службы). Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней без учёта дороги.

По вопросам поступления на службу обращаться по телефону: 8(4912) 921861.

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