Понедельник, 7 октября, 2024

Отопительный сезон стартует в Рязани 8 октября

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение от Freepik

В Рязани отопительный сезон начнется 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Артёмов.

Пуск отопления будет поэтапным. В течение пяти дней тепло придет во все дома и организации города.

Пресс-служба администрации просит в случае проблем с отоплением обращаться в свои управляющие организации или в управление энергетики и ЖКХ по телефону: 25-48-69, а также в Центральную диспетчерскую службу РМПТС по телефону: 55-05-86.

Отмечается, что по прогнозу Гидрометцентра уже на этой неделе ожидается похолодание и дождливая погода.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Шиловском районе временно закроют паромную переправу через Оку

Рязанцы пожаловались на плохое состояние вагонов экспресса ЦППК «Рязань-Москва»

Порядка 1200 спортсменов из России и республики Беларусь участвовали в «Есенинском пробеге»

Каждая седьмая работающая женщина выпивает за завтраком чашку кофе

В аварии на трассе под Рязанью пострадал 10-летний ребенок

Рязанская область заняла 32 место по доступности ипотеки

14-й сезон рыбатлона в Рязани завершился спиннинговым чемпионатом с щукой

В аварии в Александро-Невском районе погиб 46-летний пассажир «Приоры»

Мотоциклист погиб в аварии в Михайловском районе

Много жертв будет: сбываются предсказания святой Матроны Московской

Baza: онлайн-вещание каналов ВГТРК приостановлено, предположительно, из-за хакерской атаки

Женщина нашла скелет отца в квартире на Ленинском проспекте