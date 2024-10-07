Отопительный сезон стартует в Рязани 8 октября

В Рязани отопительный сезон начнется 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Артёмов.

Пуск отопления будет поэтапным. В течение пяти дней тепло придет во все дома и организации города.

Пресс-служба администрации просит в случае проблем с отоплением обращаться в свои управляющие организации или в управление энергетики и ЖКХ по телефону: 25-48-69, а также в Центральную диспетчерскую службу РМПТС по телефону: 55-05-86.

Отмечается, что по прогнозу Гидрометцентра уже на этой неделе ожидается похолодание и дождливая погода.