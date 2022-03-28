Открывшая стрельбу в детсаду Красноярска 19-летняя девушка убила своего отца

Стрелявшая в детском саду №31 Красноярска 19-летняя девушка перед его посещением убила своего 56-летнего отца, сообщает региональный следственный комитет.

- Реклама -

По данным СК, подозреваемая днём 28 марта пришла в помещение группы детского сада на улице Менжинского.

В группе девушку встретила воспитательница, которая заметила видневшееся из-под её одежды ружьё. Женщина попыталась выхватить оружие, из-за чего произошёл выстрел в сторону стены. В результате инцидента никто не пострадал. Вскоре нападавшая была задержала прибывшими правоохранителями.

Следователями также установлено: перед посещением детского сада подозреваемая застрелила своего отца в квартире дома по улице Яковлева. Кроме того, 25 марта злоумышленница посещала детсад под предлогом трудоустройства.

- Реклама -

На девушку завели уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство малолетних.