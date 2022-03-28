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Понедельник, 28 марта, 2022

Открывшая стрельбу в детсаду Красноярска 19-летняя девушка убила своего отца

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Открывшая стрельбу в детсаду Красноярска 19-летняя девушка убила своего отца

Александр Ильин

Стрелявшая в детском саду №31 Красноярска 19-летняя девушка перед его посещением убила своего 56-летнего отца, сообщает региональный следственный комитет.  

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По данным СК, подозреваемая днём 28 марта пришла в помещение группы детского сада на улице Менжинского. 

В группе девушку встретила воспитательница, которая заметила видневшееся из-под её одежды ружьё. Женщина попыталась выхватить оружие, из-за чего произошёл выстрел в сторону стены. В результате инцидента никто не пострадал. Вскоре нападавшая была задержала прибывшими правоохранителями. 

Следователями также установлено: перед посещением детского сада подозреваемая застрелила своего отца в квартире дома по улице Яковлева. Кроме того, 25 марта злоумышленница посещала детсад под предлогом трудоустройства.

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На девушку завели уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство малолетних. 

«На местах происшествий работает следственно-оперативная группа в составе следователей первого управления по расследованию особо важных дел, криминалистов Главного следственного управления, оперативных сотрудников и экспертов ГУ МВД России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении СК.

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