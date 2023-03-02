Открытки с видами Рязанской области выпустила Почта России

Почта России и Русское географическое общество (РГО) выпустили открытки с видами Рязанской области. Они пополнили серию о знаковых местах России. В коллекцию вошли лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

В серию о Рязанской земле вошли открытки с изображениями Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово, усадьбы Фон Дервизов в Кирицах, гостиничного комплекса «Рыбацкая деревня» в посёлке Шумашь, а также природных красот.

Выпуск посвятили зимнему и летнему туризму. Путешественники могут собрать коллекцию из нескольких видов открыток. Их можно купить в почтовых отделениях Рязани и области.

Первую серию открыток о знаковых местах страны Почта России, Ростуризм и РГО представили в декабре 2021 года.