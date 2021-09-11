Отец надругался над 11-летней школьницей под предлогом массажа в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего москвича, который обвиняется насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, пишет МК.

Инцидент произошел в июне в Солнечногорском районе Подмосковья. По предварительной версии, папа приехал навестить 11-летнюю дочь на даче, где она находился вместе с бабушкой.

Пока она отвлеклась на дела в огороде, мужчина предложил сделать ребенку массаж. Она согласилась и легла на диван. В итоге злоумышленник надругался над девочкой.

Больше двух месяцев жертва хранила эту страшную тайну, но в конце концов рассказала маме, которая обратились в правоохранительные органы. Оперативники задержали насильника.